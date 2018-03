La Società St Pauls International Srl, editrice del settimanale GAZZETTA D’ALBA e GAZZETTADALBA.IT in attuazione della legge n. 28 del 22 febbraio 2000, come modificato dalla legge 6 novembre 2003 n° 213 ed in ottemperanza al provvedimento dell’AGCOM con delibera n° 1/18/ cons del 10/01/2018, nell’ambito della propria autonomia per la diffusione dei messaggi politici elettorali comunica che intende diffondere messaggi politici elettorali a pagamento con le modalità seguenti.

Scarica le informazioni in formato Pdf.