A “La residenza” di Rodello il convegno “Curare con speranza”

RODELLO In occasione della ventiseiesima giornata mondiale del malato, sabato 10 febbraio, nella casa di cura “La residenza” di Rodello si è tenuto un interessante convegno, promosso dalla Diocesi, dall’Asl e dalla stessa struttura ospitante.

Il titolo dell’incontro è stato: “Curare con speranza. La dimensione spirituale e relazionale nella cura del malato”.

Come spiegato da don Domenico Bertorello e Piero Prandi, lo scopo del convegno era di «valutare scientificamente il concetto di speranza come fattore cruciale nella cura del malato, e quindi la ricerca do speranza per dare senso alla cura».

Di qui l’individuazione di uno «stile assistenziale, improntato a una visione olistica del paziente, che valorizza, oltre all’assistenza sanitaria e riabilitativa, anche quella psicologica e spirituale con il concorso di tutti, volontari compresi».

L’intenso programma della mattinata ha visto due sessioni con interventi, tra moderatori e relatori, del dottor Giovanni Asteggiano, del dottor Enzo Aluffi, di don Carmine Arice, don Domenico Bertorello, monsignor Marco Brunetti, del dottor Marco Calgaro, del professor Mario Mozzanica, di don Enrico Parolari, suor Nadia Pierani, del dottor Pietro Piumetti, don Giuseppe Scalvini, del dottor Luca Servetto e del dottor Paolo Tofanini.