Ad Asso di coppe si parla in inglese davanti a una tazza di tè

ALBA Un’altra iniziativa in lingua inglese presso l’associazione Asso di coppe, in via Gioberti 7 ad Alba. Venerdì 23 febbraio si terrà un incontro per gli amanti del tè, con una breve conferenza sulla storia e sui diversi tipi della bevanda più bevuta al mondo, tenuta dall’insegnante Silvia Pio. Verranno mostrati video sull’argomento e un clip con il famoso tea party di Alice in Wonderland, e verrà raccontata una storiella Zen. Infine si degusteranno alcuni tipi di tè insieme ai biscotti offerti da B.Langhe, azienda produttrice di dolci ad Alba.

L’appuntamento è per le 18.30 ma le porte dell’Associazione saranno aperte a partire dalle 18.

È indispensabile la prenotazione con email a: walkstours@libero.it.

Bruna Bonino