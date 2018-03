Al Cinema vekkio, un sabato sera con il rock di Bologna violenta

MUSICA Il Cinema vekkio sabato 3 febbraio presenterà la “Dessert hills session”, una serata dedicata alla musica alternative rock realizzata in collaborazione con Brigante records. Nel corso della serata, che inizierà alle 21 e sarà a ingresso gratuito per i soci Arci, si esibirà “Bologna violenta”, progetto musicale nato nel 2005 da un’idea di Nicola Manzan. I suoi lavori sono caratterizzati da sonorità estreme e le tematiche affrontate rimandano alle difficoltà della vita umana e del rapporto tra le persone. Nel 2015 il progetto è diventato un duo con l’ingresso di Alessandro Vagnoni come batterista dal vivo e polistrumentista in studio.

A seguire salirà sul palco la band Dromside, nata nel 2012 a Bra grazie a Emanuele Abrate e Simone Calvo.

La formazione è completata da Matteo Barberis alla voce, Nicolò Chiappetta alla batteria e Gabriele Mellano al basso elettrico e ha pubblicato il suo primo Ep nel gennaio del 2016. Gli ultimi a esibirsi saranno gli Xylema, band alternative rock nata nel 2014.

a.m.a.