Anpi: una fiaccolata per dire no a tutti i fascismi e a tutti i razzismi

ALBA Una fiaccolata per dire no a tutti i fascismi e a tutti i razzismi, promossa dall’Anpi, è in programma domenica 18 febbraio dalle 18 da piazza Michele Ferrero.

L’Associazione nazionale partigiani d’Italia lancia un appello a tutti i cittadini di Alba, Langhe e Roero, ad associazioni, partiti, sindacati ad aderire «per dire no a tutti i fascismi e i razzismi e per costruire tutti insieme una rinnovata stagione di impegno per la libertà, la solidarietà e la convivenza civile».

La fiaccolata arriva al termine di un periodo di escalation di violenza, razzismo e intolleranza culminati con la sparatoria di Macerata.

m.p.