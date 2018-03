ALBA È una tradizione carnevalesca ritrovata quella del ballo dei bimbi che, dopo qualche anno, torna sabato 10 febbraio, dalle 15 alle 18, al palazzo Congressi di piazza Medford ad Alba.

Il Carlevè dei cit’ viene riproposto dalla Famija albèisa in una versione tutta nuova. L’ingresso sarà gratuito e i bambini in maschera verranno accolti dalle mascotte offerte da Planet party e dall’animazione di Nonno Mago. Gli animatori proporranno sculture di palloncini, truccabimbi, bolle di sapone giganti e si ballerà con Radio Alba. Ai presenti saranno distribuite gratuitamente bibite e galuperie. Verrà proiettato il film Fantasia di Walt Disney e, alle 17, tutta l’attenzione sarà dedicata al mago Daniel.

Domenica 11 dalle 18 al ristorante Trifula bianca di Borbore ci sarà la China ’n Famija: un lauto pasto (costo 30 euro) seguito dalla distribuzione delle cartelle con tanti premi. I soci possono prenotarsi entro giovedì 8, nella sede della Famija in via Pietrino Belli 6.