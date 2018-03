Banca d’Alba si rafforza a Torino e apre una nuova filiale nel quartiere Crocetta

TORINO Banca d’Alba ha inaugurato una nuova filiale in corso De Gasperi 18 nel cuore dello storico quartiere torinese della Crocetta. Si rafforza così la presenza di Banca d’Alba nel Torinese, con 8 filiali nel capoluogo e altre 14 in provincia, per un computo totale di 73 punti operativi tra Piemonte e Liguria.

Il direttore generale, Riccardo Corino commenta «Crediamo fortemente nella relazione personale, nel rapporto diretto con i nostri soci e clienti. Abbiamo aperto in un quartiere storico di Torino, dove il nostro modo differente di fare banca garantirà un servizio su misura a privati, commercianti e studi professionali del quartiere».

La scelta di rafforzare il proprio insediamento in città è in controtendenza con il sistema bancario che da anni vede la chiusura di migliaia di sportelli. «Questa apertura segue quella della filiale di via Nizza, dove è attivo il centro medico fisioterapico che eroga visite specialistiche gratuite ai nostri soci. Banca d’Alba è sempre più apprezzata in Torino, dove continua la sua crescita esponenziale», prosegue Corino.

La nuova filiale di corso De Gasperi ospita una moderna area “self h24” che consente alla clientela di svolgere tutte le operazioni in qualsiasi orario, tutti i giorni della settimana.

Banca d’Alba amministra volumi per 9,2 miliardi ed è la più grande banca di credito Cooperativo in Italia per compagine sociale con oltre 55mila soci.