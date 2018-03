BRA È fissata per sabato 17 febbraio alle 11 nell’aula magna della scuola di via Fratelli Carando la prima riunione che darà vita all’associazione Amici del liceo. L’iniziativa nasce in occasione dei 40 anni di attività del liceo scientifico Giolitti-Gandino. Sono invitati a partecipare studenti ed ex studenti, docenti in servizio ed in pensione, genitori degli alunni ed amici del liceo che oggi comprende gli indirizzi di studio classico, scientifico, linguistico, scienze applicate e scienze umane. Espletate le pratiche per la costituzione della nuova Associazione, durante la riunione verrà offerta l’opportunità di proporre e discutere progetti e attività per gli anni a venire.

e.a.