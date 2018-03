Calcio: continua la maledizione del Bra nei minuti finali

BRA Nuovo turno infrasettimanale oggi per il Bra in trasferta a Voghera per la 9ª giornata di ritorno del campionato di Serie D e nuova beffa nei minuti finali. Con un gol al 93′ su gran tiro di Di Placido per l’Oltrepò Voghera i giallorossi vengono sconfitti per 1-0.

Il Bra schiera dall’inizio una formazione ampiamente rivoluzionata rispetto a quella che ha pareggiato 0-0 nel deludente anticipo casalingo di sabato scorso con il Borgaro: Bonofiglio tra i pali, Gili Borghet, Rossi, Bettati, Dolce, Lazzaro, Montante, Mulatero, Beltrame, Tuzza, Casassa Mont.

Spicca l’assenza di Andrea Gasbarroni che è rimasto a casa bloccato dall’influenza. Dopo un primo tempo senza emozioni la ripresa non è molto diversa, le due compagini non riescono a segnare. All’88’ nelle file braidesi viene espulso Rossi per doppia ammonizione e, dopo una previdenziale parata di Bonofiglio al 92′ su un tiro ravvicinato, un minuto dopo la squadra di casa trova il goal vittoria con un gran tiro che si insacca sotto l’incrocio dei pali.

m.f.