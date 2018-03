Cirio: «Ci opporremo alla discarica di Salmour con una petizione in Europa».

SALMOUR Una petizione europea contro il progetto per una discarica a Salmour, nel Cuneese: è la proposta dell’eurodeputato Alberto Cirio, che si è reso disponibile con i Sindaci del territorio a depositare, al più presto, il documento del Parlamento Ue.

Cirio spiega: «Una nuova discarica è totalmente incompatibile con un territorio di eccellenza agricola, che rappresenta ormai la porta di Langhe, Roero e Monferrato, Patrimonio dell’Umanità Unesco. Ho proposto ai Sindaci di Salmour, Cherasco, Narzole e Bene Vagienna di predisporre una petizione da presentare al Parlamento europeo, perché è uno strumento che si è dimostrato già in passato molto utile per difendere le prerogative ambientali dei nostri territori. Penso al caso di Retorbido nell’Oltrepò pavese, dove abbiamo bloccato la nascita di un impianto di pirolisi per lo smaltimento di pneumatici, o quello a noi più vicino di Roaschia, dove ci siamo opposti con forza ad una nuova discarica di amianto. Mi impegnerò affinché la petizione venga discussa con urgenza, per evidenziare l’inopportunità di questa scelta e verificare le eventuali violazioni delle normative europee in materia di tutela ambientale. Questa terra ha già dato tanto alla collettività. La proposta di una nuova discarica va bloccata e rifiutata con forza».