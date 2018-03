Con Paolo Tibaldi scopriamo il significato del termine “Gioch”

ABITARE IL PIEMONTESE

Gioch: Pollaio, recinto rustico riservato al pollame (vivo)

Sono più di un paio le ipotesi che si avanzano sull’etimo della parola di questa settimana non del tutto scomparsa nelle nostre campagne, sia a livello linguistico, sia concreto/pratico. Ovviamente non mancano aneddoti e indiscrezioni che hanno addobbato la fase di ricerca e documentazione.

Gioch, la cui “o” si legge “u”, pare anzitutto essere una parola nipote della lingua latina e, ormai lo sappiamo, in piemontese non è affatto da dare per scontato; iaceo, infatti, è quel riferimento latino la cui traduzione con le sue declinazioni e sfumature rimanda a giaccio, giaciglio, dimora. E, perché no, anche iugus ci aiuta a capire il significato di congiunto, riunito, proprio come le galline radunate nel loro giaciglio.

Ma il rustico pollaio di cui stiamo parlando oggi passa per significati intermedi, come “pertica” e “bastone per appollaiarsi”, tanto è vero che abbiamo riferimenti in lemmi più genericamente francofoni, provenzali e alpini a cui affidarci: juk, jouc, joquier, juchoir.

Come se non bastasse, l’aspetto aneddotico ha di che sbizzarrirsi. Intorno agli anni trenta del Novecento, venne portato anche in Italia dagli Stati Uniti un apparecchio automatico che, in seguito all’introduzione di una moneta ed alla scelta del titolo, riproduceva un certo brano musicale: il mitico Juke-Box, il giaciglio delle canzoni.

I primi locali pubblici ad ospitarlo, non furono i bar o le sale da gioco come avvenne successivamente, bensì i “casini” o le “case chiuse” che avevano la necessità di creare “ambiente” con una certa musica. E così, quando si parlava di andare al “bordello”, per non risultare indiscreti nell’eloquio si dichiarava di andare “al gioch”, il luogo dove era presente il Juke-Box, appunto; la metafora del pollame era facilmente intuibile, così come quella del giaciglio.

Paolo Tibaldi