Con Sequor una passeggiata sulle alture di Borgio Verezzi il 25 febbraio

TEMPO LIBERO Con previsioni di freddo e neve in montagna, l’associazione Sequor volge lo sguardo al mare e propone, per domenica 25 febbraio, un’escursione guidata a Borgio Verezzi, per osservare il mare dall’alto e completare in circa tre ore e mezza di cammino un itinerario di 8 km.

La partenza è prevista, con auto condivise, alle ore 7.30 dal parcheggio dell’Alba Village, in zona San Cassiano. Chi lo desidera può, in alternativa, raggiungere gli altri a Borgio Verezzi alle 9.30. Il pranzo sarà al sacco.

Quota di partecipazione: 15 euro

Per informazioni e prenotazioni, da effettuarsi entro il 24 febbraio, occorre chiamare Sergio Gardino al numero 348-01.21.097.