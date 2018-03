Da venerdì 2 a domenica 18 marzo, con Women art Bra l’arte è in rosa

BRA Una mostra sulle molteplici forme della creatività al femminile, perché le donne possano avere le stesse opportunità degli uomini nel mondo dell’arte. È questa la direzione che intende percorrere la biennale Wab. Women art Bra, in programma dal 2 al 18 marzo negli spazi espositivi del Movicentro. Giunta alla seconda edizione, l’iniziativa è promossa dal Comune di Bra e dalla Consulta comunale per le pari opportunità.

Ad anticiparne i contenuti è l’assessore alla cultura Fabio Bailo: «Siamo entusiasti di poter presentare la seconda edizione di questo importante evento, che offre alle artiste di tutta Italia la possibilità di avere un palcoscenico su cui esporre le loro opere. Sono diverse le forme d’arte che potremo ammirare: dalla scultura alla fotografia, dalla pittura al disegno, senza dimenticare il design», spiega, per poi proseguire: «Oltre a essere una vera e propria mostra, la biennale è pensata anche come un concorso. Una giuria di esperti valuterà le opere, insieme ai voti espressi dal pubblico, con l’obiettivo di assegnare diversi premi: la prima classificata si aggiudicherà la possibilità di allestire una personale a palazzo Mathis, lo spazio espositivo più prestigioso della nostra città. Tutte le opere, poi, saranno presenti in un catalogo realizzato per l’occasione».

Grande soddisfazione da parte di Agata Comandè, presidente della Consulta per le pari opportunità: «Abbiamo avuto da subito molte richieste di adesione, segno che la biennale è uscita dal nostro territorio e ha raggiunto tutte le regioni d’Italia. In totale, parteciperanno 145 artiste, provenienti da 41 province italiane e da 85 città diverse: oltre alla Granda, che continua a essere la provincia più coinvolta, non mancherà una rappresentanza completa di tutto il Paese, da Nord a Sud».

Un evento che quest’anno si arricchisce di ulteriori iniziative: «Così lo spazio del Movicentro sarà coinvolto nel calendario di appuntamenti in programma per la festa della donna, con convegni e interviste alle artiste. E quest’anno è prevista anche una particolare attenzione alle classi delle scuole braidesi e del resto del territorio, che potranno visitare la biennale in tutti i giorni della settimana su prenotazione (e non soltanto dal giovedì alla domenica, come prevede la normale apertura al pubblico). In particolare, potrebbe essere una possibilità interessante per gli studenti del liceo artistico».

Francesca Pinaffo