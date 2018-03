Dal dieci marzo i bambini privi di vaccinazione non potranno più frequentare

ALBA Settimane decisive per la frequenza scolastica dei bambini: in ottemperanza alla legge 119 del 2017, che ha convertito il decreto Lorenzin numero 73 del 2017, dal 10 marzo di quest’anno i piccoli non vaccinati con le dieci vaccinazioni obbligatorie non potranno più andare a scuola; questo solo per quanto riguarda le scuole dell’infanzia: nelle scuole dell’obbligo di ordine superiore la frequenza non è infatti posta in discussione.

Nessun problema ci sarà per i bambini vaccinati i cui genitori hanno prodotto le relative autocertificazioni, mentre i genitori dei ragazzini che a settembre risultavano non vaccinati hanno potuto scegliere di ottemperare ai requisiti di legge certificando la propria volontà di avviare l’iter: anche questi bambini, in base alla legge che porta il nome dell’attuale ministro della salute, potranno continuare a frequentare. Resteranno fuori dalle classi invece i figli dei genitori “no vax” che abbiano persistito nella decisione di non sottoporli alle vaccinazioni.

Le Aziende sanitarie locali hanno preso conoscenza, per le opportune verifiche, delle autocertificazioni presentate dai genitori alle scuole. Su tutto il territorio dell’Asl Cn2 di Alba-Bra sono state poi fatte agli istituti 188 segnalazioni di bambini sotto i 6 anni che in base alla normativa non erano in regola; saranno i singoli dirigenti a prendere contatti con i genitori per sollecitare la regolarizzazione, possibile in qualsiasi momento.

Adriana Riccomagno