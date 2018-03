Due nuove piazzole per il volo notturno nell’Astigiano

ELISOCCORSO Sono state inaugurate a Castagnole delle Lanze e a Cisterna d’Asti due nuove aree attrezzate per il volo notturno del servizio di elisoccorso 118. Ora in provincia di Asti sono 8 le aree abilitate per il volo: oltre a quella del capoluogo, sono attivi i siti di Canelli, Bubbio, Montiglio, Nizza Monferrato e Calamandrana con i loro rispettivi campi sportivi.

Per il sito di Cisterna, la fondazione Cassa di risparmio di Asti ha contribuito per un terzo dell’importo per i lavori di rifacimento dell’impianto luci, della recinzione e del manto erboso del campo sportivo, consegnando alla popolazione un impianto adeguato alla pratica del gioco del calcio e in condizioni di garantire l’operatività dell’elisoccorso notturno 118.

Il servizio è gestito dal 118 regionale, viene svolto dalla base operativa di Torino, diretta dal dottor Roberto Vacca della Città della salute, e si sta progressivamente estendendo a tutto il territorio con particolare attenzione alle zone periferiche e montane del Piemonte, le più difficili da raggiungere dai soccorsi con i mezzi ordinari.

La disponibilità da parte dei Comuni di aree abilitate per il volo notturno consente di avere una base utilizzabile per il soccorso rapido dei malati, contribuendo così a salvare vite umane e a garantire delle cure tempestive ed efficaci in caso di incidenti o di eventi avversi.