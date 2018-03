Firmata la convenzione per la nuova scuola materna della Ferrero

ALBA Il Comune di Alba, la fondazione Ferrero e Ferrero industriale Italia firmano una convenzione relativa alla nuova scuola dell’infanzia in costruzione nell’area antistante lo stabilimento della multinazionale albese. Per la realizzazione dell’opera la Ferrero ha versato nelle casse del Comune 209mila euro, 70mila per gli oneri di urbanizzazione e 139mila euro di contributo commisurato al costo di costruzione.

Nell’articolo 7 la convenzione prevede che la fondazione e Ferrero industriale Italia si impegnino sin d’ora a concordare con l’Amministrazione comunale la possibilità di inserire nella scuola dell’infanzia i bambini che hanno frequentato il nido Ferrero fino ai 36 mesi, con particolare riguardo a casi di disagio sociale specifico, al fine di promuovere la continuità del progetto pedagogico. Sono quattro al momento i bambini, non figli di dipendenti, che frequentano il nido Ferrero che ora potrebbero continuare nella materna che dovrebbe aprire già in vista dell’anno scolastico 2018-2019.

La realizzazione dell’asilo permetterà a Ferrero di disporre di un polo scolastico per bambini da 3 a 5 anni a pochi passi dall’azienda. Un polo per i figli di dipendenti delle società Ferrero del comprensorio di Alba, con una quota di posti (tra il 5 e il 10 per cento) riservata alle famiglie di Alba. Il progettista è lo stesso dell’asilo nido: l’architetto torinese Ferdinando Fagnola.

L’ampliamento complessivo richiesto da fondazione e Ferrero industriale è di 1.268 metri quadrati, suddivisi su due piani per un totale di tre sezioni e un numero di bambini tra 60 e 80 (il numero di bambini previsti dalla normativa varia in base alla eventuale presenza di piccoli con disabilità). Il permesso di costruire è stato rilasciato dal Comune il 26 agosto.

Al piano terra saranno ospitate tre classi, un laboratorio per le attività e uno per le lezioni di musica. Al primo piano i bambini dell’asilo troveranno uno spazio aperto, un laboratorio di pittura, e un’officina per attività pratiche a misura di bambino.

