Gionni Marengo insiste che si spende poco a favore delle società sportive

ALBA Contributi in calo per le società sportive? Secondo il consigliere forzista Gionni Marengo, sì.

Spiega l’avvocato, anticipando i contenuti di quella che potrebbe diventare un’interrogazione da presentare nel Consiglio di martedì 27 febbraio: «Alba vanta 69 società sportive, distribuite nelle varie discipline.

Ogni anno l’Amministrazione civica approva il bando per la concessione di contributi. Nel 2017, come nel 2016, sono stati stanziati 22mila euro.

Nel 2016 le società sportive ammesse al bando erano 31, nel 2017 sono scese a 25, con l’assegnazione di somme inferiori a mille euro per 17 società su 25.

Il forzista conclude: «Lo stanziamento di 22mila euro è insufficiente per l’importanza che lo sport riveste. La precedente Amministrazione, con il sindaco Giuseppe Rossetto, stanziava ogni anno più di centomila euro».

Replica affidata al sindaco Maurizio Marello: «Dal 2010 abbiamo istituito i bandi perché i contributi non vengano erogati a pioggia, come avveniva prima. Oltre ai 22mila euro ne sono stati erogati altri diecimila. La spesa per gli impianti sportivi, palestre, campi sportivi è peraltro di 500mila euro l’anno, oltre ai 560mila euro straordinari per la piscina comunale».

m.p.