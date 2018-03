Il garante per i detenuti albesi ha aderito allo sciopero della fame

ALBA Nella giornata di oggi, 22 gennaio, trenta garanti per i detenuti italiani hanno aderito allo sciopero della fame, a sostegno del completamento della riforma dell’ordinamento penitenziario.

La data è stata scelta perché, proprio per oggi, è in programma un’importante riunione del Consiglio dei ministri sull’iter da seguire.

Tra gli aderenti, anche il garante albese Alessandro Prandi.

Tra le finalità della mobilitazione, “auspicare che il Governo voglia licenziare quanto prima la bozza di decreto legislativo in materia già approvata e avviare il procedimento delle deleghe ancora in sospeso, da quella sul lavoro penitenziario a quella sull’esecuzione penale minorile. In questa prospettiva, essenziale è salvaguardare le finalità della riforma in ordine al superamento delle condizione ostative all’accesso alle sanzioni alternative al carcere”, come si legge nella lettera inviata dai garanti al ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Francesca Pinaffo