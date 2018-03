Il racconto del quinto giorno del viaggio pastorale del Vescovo in Kenya

KENYA Prosegue il viaggio pastorale del Vescovo Marco Brunetti in Kenya. Ecco il racconto del quinto giorno nel paese africano.

QUINTO GIORNO

La delegazione questa mattina ha lasciato Maikona alla volta di Kargi, una piccola parrocchia nel deserto situata circa a metà strada tra Maikona e Marsabit dove i nostri missionari, in particolare don Bartolomeo Rinino e don Giovanni Asteggiano hanno svolto il loro servizio di missionari.

Appena arrivati dopo circa 1 ora di sterrato abbiamo celebrato la Messa con la comunità guidata da due presbiteri locali.

Dopo la celebrazione davanti alla Chiesa, la comunità ci ha espresso la propria gratitudine per l’opera dei missionari e per il legame che esiste con la Diocesi di Alba attraverso balli e canti nei costumi tradizionali.

E’stato un tempo di condivisione e di sincero affetto che ci ha fatto percepire la grandezza dei legami tessuti dai nostri missionari.

Dopo aver salutato la gente ci siamo diretti al pozzo che don Rinino aveva scavato quando era missionario in quel luogo; lì abbiamo trovato i pastori con i loro greggi i quali ci hanno espresso l’immensa gratitudine per quell’opera così vitale per loro.

L’acqua buona di quel pozzo ha ridato speranza e vita ad una comunità che prima era costretta ad abbeverarsi ad un pozzo di acqua contaminata.

Il nostro viaggio è proseguito verso Marsabit dove, dopo una la sosta per il pranzo, abbiamo visitato il mercato locale e nuovamente la parrocchia cattedrale in cui abbiamo avuto accesso al materiale (catechesi, foto, epistolario) dei nostri missionari lì conservato in un archivio

don Andrea Chiesa