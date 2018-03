Il sindaco Marello a Roma per raccontare la crescita turistica di Langhe e Roero

ROMA Alba, le Langhe e il Roero come esempio di qualità nel salvaguardare le radici per sviluppare il territorio in chiave turistica nel convegno “L’Italia e la sua reputazione: una potenza turistica”, in programma oggi, martedì 20 febbraio nella Camera dei Deputati a Roma.

A fare gli onori di casa del convegno: Luciano Violante e il Ministro dei beni culturali e del turismo Dario Franceschini. A intervenire, tra gli altri il direttore del Mibact Francesco Palumbo, la portavoce di Tripadvisor Valentina Quattro e il direttore dell’Enit Giovanni Bastianelli.

Spazio alle “Esperienze di qualità: Il villaggio “Il cavallino di qualità”, Makr Shakr, il regista Alberto Sironi e il sindaco di Alba Maurizio Marello che ha avuto il compito di raccontare l’esempio di Langhe e Roero per una crescita turistica sostenibile. «Si tratta di un attestato di stima particolarmente importante, a livello nazionale, nei confronti del nostro territorio, l’unico chiamato a raccontarsi in questo importante convegno annuale. Sono fiero di essere stato invitato in rappresentanza di Langhe e Roero», commenta il sindaco di Alba Maurizio Marello.

Marcello Pasquero