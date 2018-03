In festa sulle nevi della Riserva bianca con lo Sci club di Canale

CANALE Lo Sci club di Canale organizza, domenica 25 febbraio, la quindicesima edizione della festa sulle nevi della Riserva bianca, a Limone. Dopo una giornata sugli sci si terrà una marenda sinoira in baita, per soci e simpatizzanti, con vini offerti dai produttori di Langa e Roero.

Proseguono, inoltre le gite domenicali: a marzo il 4 in Val Thorens, l’11 a Serre Chevalier, il 18 a Bardonecchia, il 25 a Pila e l’8 aprile a Cervinia. In occasione del ponte di Pasqua, è in programma una tre giorni alle Dolomiti.

Per informazioni e adesioni rivolgersi a Patrizia al 393-44.26.474 oppure a Flavio 335-82.78.276.

e.c.