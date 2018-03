In paese servono più parcheggi

BAROLO Anche i piccoli paesi possono avere problemi di carenza di parcheggi, specie se sono centri ad alta vocazione turistica come Barolo, in grado di attirare numerosi visitatori per gran parte dell’anno. Da tempo l’Amministrazione comunale sta cercando una soluzione, ma non è facile dare risposte al problema, specie in tempi brevi. Ci sono comunque parecchie ipotesi sul tavolo, alcune concretizzabili più rapidamente e altre a lungo termine.

«Quello dei parcheggi è un problema che tutti coloro i quali passano da Barolo possono vedere, e non riguarda soltanto il week-end. Ormai, per fortuna, abbiamo un consistente flusso turistico anche durante la settimana. Inoltre, in paese sono presenti i tre ordini di scuole e ci sono numerose attività lavorative che richiamano molte persone. È quindi importante dare a chi arriva la possibilità di parcheggiare», afferma il sindaco Renata Bianco.

Negli anni sono stati creati spazi per la sosta in piazza Colbert, piazza Enotria, via Lomondo e lungo via Ghisolfi/via Della Valle. Nei pressi di quest’ultima zona, nel giugno scorso, il Comune ha acquistato da un privato un terreno di oltre 4.500 metri quadrati e intende acquisirne altri 2.700 adiacenti per realizzare, in località Prato del pozzo, un’ampia area da destinare in parte a parcheggio (a rotazione, mediante disco orario) e in parte a verde pubblico. La zona è vicina al centro abitato, che può essere raggiunto facilmente a piedi.

Per ovviare al problema del parcheggio selvaggio in centro è stato anche sperimentato, in un giorno festivo, un servizio di navetta gratuito, con partenza dal piazzale del cimitero, dove c’è un ampio spazio per la sosta delle auto, ma la prova è stata deludente, con gli automobilisti che hanno preferito cercare un parcheggio di fortuna in paese, andando a intasare vie e piazze. Anche imporre la sosta ai piedi della collina per utilizzare la navetta non sembra una soluzione praticabile, perché richiederebbe una presenza costante di Vigili, di cui il Comune non può disporre. Inoltre, se il turista può anche essere disposto a usare la navetta, è più difficile convincere chi abita nelle frazioni o nei paesi vicini e deve raggiungere Barolo solo per sbrigare qualche pratica.

Per recuperare posti auto in paese c’è anche un’altra ipotesi, legata alla riqualificazione di piazza Cabutto. Il primo passo del progetto prevede lo spostamento del peso pubblico nei pressi del cimitero. La piazza oggi è già usata come parcheggio e la coabitazione con chi deve procedere alle operazioni di pesatura crea problemi di viabilità. Per l’area, come conferma il sindaco, resta valida l’ipotesi di realizzare posti auto coperti, rivolti soprattutto ai residenti che non dispongono di garage, sfruttando il dislivello tra la piazza e via Roma. Si tratta di un intervento di cui si parla da tempo, ma che finora non è stato portato avanti a causa dell’assenza di fondi.

Corrado Olocco