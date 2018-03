Incidente stradale in località Cunoni, interviene l’elisoccorso

SOMMARIVA PERNO Intervento dell’elisoccorso oggi, giovedì 15 febbraio, intorno alle 11, a Sommariva Perno: due persone sono rimaste ferite, in modo non grave stando alle prime informazioni disponibili, in un incidente in località Cunoni.

L’auto su cui viaggiavano, una Fiat Panda si è cappottata sulla sede stradale, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bra. Alla guida dell’auto c’era un signore di 90 anni e, al suo fianco la moglie, ottantacinquenne. La coppia abita nella zona e stava tornando a casa. Data la dinamica dell’incidente e l’età delle persone coinvolte, l’équipe del 118 è intervenuta con l’elicottero per il trasporto, in codice giallo, dei due feriti all’ospedale di Savigliano. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

e.a.