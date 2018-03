I”Nutella Biscuits” potrebbero arrivare presto in Italia

ALBA LA risposta dei mercati in cui sono stati lanciati è stata estremamente positiva e quindi potrebbero presto arrivare anche in Italia i Nutella Biscuits.

I biscotti Ferrero farciti alla Nutella sono andati a ruba nei supermercati di Germania e Lussemburgo, luoghi scelti dall’azienda per testare un futuro lancio a livello mondiale.

Il nuovo prodotto Ferrero arriverà sul mercato per competere con i più famosi snack dolci in circolazione, come Ringo, Oreo o Oro Ciok, in un settore in cui si stanno distinguendo i Kinder Cards.