Iscrizioni stabili nelle scuole di Canale; a Montà calano del 2 per cento

SCUOLE Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente dell’istituto comprensivo di Canale, Maria Luisa Rivetti, analizzando i dati emersi a seguito delle iscrizioni scolastiche, che si sono chiuse martedì 6 febbraio. «Abbiamo registrato un generale incremento di iscritti, nonostante il decremento demografico degli ultimi anni», spiega la dirigente, sottolineando: «Si può segnalare un aumento del numero di domande per le quattro scuole materne (Canale, Vezza, Montaldo e Monteu). Ne sono molto felice perché è un premio alla nostra progettualità e alla stabilità del corpo docente», conclude Maria Luisa Rivetti. I dati sono, infatti, molto confortanti. Nel plesso di Canale sono 62 i bambini che inizieranno la prima per la scuola elementare, suddivisi in tre sezioni. Alla classe prima media ci sono 65 iscritti, suddivisi in quattro sezioni, tra tempo normale (30 ore) e prolungato (36 ore). Sono molto alte, ben 30, anche le richieste per la scuola dell’infanzia. Registrano una buona tenuta anche le iscrizioni negli altri asili: 22 nuove domande a Vezza, 6 a Montaldo.

Il dirigente di Montà punterà a mantenere l’organico e il numero di classi

Sono 670 in tutto gli studenti iscritti all’istituto comprensivo montatese per l’annata 2018/2019.

«Rispetto all’anno scorso», ha spiegato il dirigente scolastico Piermario Demichelis, «abbiamo registrato una flessione di poco più del 2 per cento (gli iscritti erano 686) dovuta essenzialmente al calo demografico. Ciò nonostante, dovremmo riuscire a confermare lo stesso numero di classi, 35 in tutto, e lo stesso organico».

Nel dettaglio la diminuzione degli iscritti è stata più forte nella scuola dell’infanzia. Il prossimo anno i bambini saranno 175, di cui 19 a San Rocco, 21 a Santo Stefano Roero e 135 nel capoluogo. In controtendenza le elementari; il numero degli iscritti sarà leggermente superiore all’attuale annata grazie alla buona crescita del plesso di Santo Stefano Roero. I piccoli saranno 276 in tutto: 201 nel capoluogo, 23 a San Rocco e 52 a Santo Stefano. Segnalano un leggero calo le scuole medie montatesi che raccoglieranno 219 ragazzi, a cui andranno ad aggiungersi gli eventuali bocciati dell’ultimo anno (di solito tra i 5 e i 10). La media degli stranieri iscritti si attesta intorno al 20% del totale (in tutto sono 135) con un picco che sfiorerà il 30% alle elementari del capoluogo (59 su 201).

Nel numero 7 di Gazzetta d’Alba, in edicola da martedì 13 febbraio, anche i dati relativi agli istituti comprensivi di Sommariva Perno, Sommariva Bosco e Govone.

e.c. e a.au.