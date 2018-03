Juan Paradell-Solé, organista del Papa, suona in Cristo Re

CONCERTO Si rinnova l’appuntamento con il Festival organistico internazionale di Cristo Re che accoglierà, per il terzo

e ultimo concerto, l’organista titolare della cappella musicale pontificia Sistina e delle celebrazioni di papa Francesco nella basilica di San Pietro.

Il concerto di domenica 25 febbraio alle 21, con ingresso libero, vedrà esibirsi all’organo di Cristo Re in Alba il maestro Juan Paradell-Solé. Nato a Igualada vicino a Barcellona in Spagna si diploma nel 1981 al Conservatorio statale di Roma. Il suo repertorio spazia da autori del repertorio antico fino a quello contemporaneo, con particolare interesse per il repertorio sinfonico francese e la musica spagnola di tutti i tempi, e inoltre ha eseguito lavori per organo in prima esecuzione assoluta di compositori contemporanei. Il programma proposto in prevalenza sarà del periodo barocco, adatto alle nuove sonorità dell’organo Piero Sandri della chiesa di Cristo Re.