ALBA Una scuola inclusiva, capace di accogliere ogni bambino per la sua unicità e di permettergli di esprimersi al meglio. È il tema scelto per il tredicesimo convegno su diversabilità e società organizzato dall’associazione Kairòn, intitolato “Gratuità e gratitudine, per una scuola che accolga coralmente”. Sabato 24 febbraio, dalle 8.30 alle 16, nella sala convegni della casa diocesana di Altavilla, si alterneranno esperti di educazione e testimonianze di realtà albesi.

Spiega Aurelia Gaudino, fondatrice – insieme al marito Ferruccio – dell’associazione dedicata alla memoria del figlio Marco: «Affronteremo un tema complesso, ma che ci riguarda da vicino. Al centro, c’è il grande senso di gratitudine che io e mio marito esprimiamo per tutte le possibilità di cui ha potuto godere Marco. Ci riferiamo agli altri genitori che, prima di noi, hanno aperto la strada a percorsi d’integrazione scolastica quando si parlava ancora di classi speciali e l’inclusione era un miraggio. Grazie a quelle persone, Alba è una realtà molto più accogliente rispetto ad altre. Quest’anno puntiamo su due diversi aspetti, connessi tra loro: la formazione, necessaria in ambito scolastico per raggiungere l’inclusione, e l’umanità, altrettanto fondamentale».

Interverranno Ferdinando Maria Ciani, insegnante e ideatore della pedagogia del gratuito, che parlerà dell’ascolto reciproco tra genitori, studenti e insegnanti; Riziero Zucchi, docente alla facoltà di scienze della formazione di Torino; il docente di filosofia Domenico Chiesa, che tratterà dell’importanza del dono; l’educatore del progetto Emmaus Alessio Vitiello. Numerose saranno, poi, le testimonianze di insegnanti di sostegno e di genitori che hanno vissuto esperienze d’inclusione scolastica dei figli.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi con un messaggio all’e-mail aureliadestefanis@gmail.com (precisando la presenza al pranzo in programma per le 13, a offerta libera).

