La colonia marina di Bra a Laigueglia aprirà nelle vacanze di Pasqua

BRA L’estate sembra ancora lontana ma la Colonia Marina di Bra in Laigueglia è già pronta! Quest’anno, per il terzo anno consecutivo sotto la gestione della cooperativa sociale Alice di Alba, si parte con una novità: apertura per le vacanze di Pasqua 2018!

Sono disponibili posti in camere riscaldate per trascorrere una settimana o anche solo un weekend e godersi i primi giorni di sole al mare. Le tariffe, per il periodo compreso tra aprile e fine maggio, saranno quelle della bassa stagione. Con il servizio B&B la tariffa base è di 44 euro al giorno a persona, con gli sconti per gli over 65 anni di età oppure per i gruppi con più di 10 persone. Sarà anche possibile scegliere la pensione completa che comprende pernottamento con colazione, pranzo e cena (50 euro in bassa stagione).

La spiaggia privata sarà a disposizione dei clienti, ma non sarà presente l’attrezzatura e il servizio di sorveglianza bagnanti, che riprenderà dal primo giugno per tutta la stagione balneare.

Le tariffe sono invariate rispetto alla scorsa stagione e si possono già consultare sul sito della Colonia oppure sulla pagina Facebook. Le prenotazioni per questo periodo sono possibili chiamando il numero 366-627.46.03, oppure scrivendo all’indirizzo email colonialaigueglia@coopalice.net. Per seguire le eventuali novità sarà sufficiente collegarsi alla pagina Facebook “Colonia Marina di Bra” oppure al sito www.coloniamarinabra.it.

Le prenotazioni per la stagione estiva (giugno/settembre) si apriranno il 24 marzo con la consueta prelazione per i cittadini braidesi. L’appuntamento (in replica sabato 12 maggio) è dalle 8,30 alle 13 presso la sala conferenze del Centro Polifunzionale “G. Arpino” di Bra.