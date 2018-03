La musica tradizionale regionale con le Madamè al Baretti di Mondovì

MONDOVÌ Terzo appuntamento della stagione Off Mondovimusica 2017/18. Protagoniste del concerto intitolato Sebben che siamo donne, in programma venerdì 2 marzo alle ore 21 al teatro Baretti di Mondovì, saranno le Madamè, gruppo musicale composto da Claudia Danni, Erica Molineris, Anna Chiapello ed Elena Chiaramello. Le musiciste, provenienti dalle Langhe e dalle Vallate Cuneesi, che hanno alle spalle un ricco percorso di studi in ambito musicale e conservatoriale, canteranno a 4 voci accompagnandosi con strumenti di tradizione popolare quali fisarmoniche, chitarre e percussioni.

Un viaggio musicale attraverso l’Italia

Il repertorio proposto è frutto di una ricerca accurata sulla musica tradizionale delle regioni d’Italia, che vuole trasportare l’ascoltatore in un viaggio immaginario attraverso il paese. Viaggio ricco di brani emozionanti, lenti e introspettivi, ma anche di brani che scatenano l’energia dei ritmi di balli e danze popolari. L’affiatamento e la genuinità delle Madamè trasmettono la passione per il genere musicale popolare e per la storia e la cultura che attraverso queste canzoni arrivano direttamente fino a noi.

I biglietti per i concerti possono essere acquistati direttamente in teatro un’ora prima dello spettacolo o presso la sede della fondazione Academia Montis Regalis in orario di ufficio. Il concerto è fuori abbonamento e il singolo tagliando costa due euro. Per informazioni 0174-46.351 oppure info@mondovimusica.com