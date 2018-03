I libri volano con Ludorì al sabato pomeriggio nella biblioteca di Alba

ALBA La biblioteca Giovanni Ferrero di Alba ha allestito due letture animate di Ludorì in collaborazione con La nottola di Minerva. Per sabato 17 febbraio, alle 16.30, l’incontro curato da Le mele volanti è ispirato ai Fantastici libri volanti di Morris Lessmore di William Joyce e al Libro che vola di Pierre Laury. Il signor Morris, in seguito a un uragano, giunge in una biblioteca brulicante di libri, vivi e bisognosi di cure! È proprio grazie a loro e alle loro storie che troverà ispirazione per il proprio romanzo: è un omaggio al potere salvifico delle storie e della lettura. Sabato 24 febbraio, sempre alle 16.30, la lettura scenica sarà ispirata a Peter Pan di James Matthew Barrie con l’associazione Stregatto.

La partecipazione è gratuita, le prenotazioni devono essere fatte al numero di telefono 0173-29.24.68.