Meteo: in arrivo i primi sbalzi primaverili

Aria fredda affluisce ancora sul Nord Italia mantenendo condizioni fortemente invernali almeno fino a mercoledì incluso. Poi repentino cambio di circolazione con temperature in forte aumento nella seconda parte della settimana. Comunque non ci saranno precipitazioni di rilievo.

Al Nordovest avremo questa situazione

Oggi, lunedì 12 febbraio

Cielo nuvoloso con locali nebbie al mattino su alessandrino e Piemonte orientale. Sereno o poco nuvoloso al mattino su resto del Nordovest ma con nuvolosità in aumento dal pomeriggio, associata a possibili brevi rovesci sparsi, nevosi fino a bassa quota. Temperature ancora sotto la media, con massime tra gli 8 e i 12 °C. Venti deboli settentrionali su pianure, da moderati a forti con raffiche di Foehn sui Alpi nordoccidentali e su Liguria.

Martedì 13 e mercoledì 14 febbraio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso tranne per un veloce passaggio di copertura più consistente nella nottata tra martedì e mercoledì. Temperature in calo domani sia nelle minime (in pianura si potranno raggiungere i -5/-6 °C) che nelle massime, con diffuse gelate al mattino, poi si rialzeranno leggermente nella giornata di mercoledì. Venti deboli di direzione variabile, con alcuni rinforzi da nord con raffiche di Foehn nella giornata di mercoledì sulle Alpi nordoccidentali.

Da giovedì 15 febbraio

La circolazione cambierà con l’arrivo di un alta pressione che farà salire le temperature in quota di circa una decina di gradi nel corso della giornata di giovedì. In pianura gli effetti del cambiamento si sentiranno di più nella giornata di venerdì, quando le temperature avranno valori più primaverili. Il week-end in tendenza potrebbe essere ancora all’insegna della stabilità , ma probabilmente con temperature nella norma.

