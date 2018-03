Meteo: tempo freddo e umido ma poche precipitazioni

Un area di bassa pressione persisterà per tutta la settimana sul nostro paese. Tuttavia al Nordovest le correnti mediamente nordorientali non favoriranno la presenza di precipitazioni importanti, anche se accompagneranno correnti fredde dall’Europa orientale che manterranno sotto la media le temperature. In attesa di una possibile forte ondata di gelo a partire da domenica 25.

Al Nordovest avremo questa situazione

Oggi lunedì 19 febbraio

Cielo nuvoloso o coperto per nubi basse e nebbie in pianura, con tendenza a temporanee schiarite nel pomeriggio. Possibili deboli pioviggini. Temperature massime tra 5 e 7 °C (fino a 10/11 °C sulle coste liguri). Venti assenti o deboli orientali in Piemonte e Valle d’Aosta, fino a moderati da Nord su Liguria centro-occidentale.

Da martedì 20 a giovedì 22 febbraio

Alternanza di nubi e aree serene soprattutto martedì in pianura, possibilità di copertura maggiore su Alpi a causa dell’afflusso di correnti in quota nordorientali, con deboli nevicate fino a quote medio-basse. Ancora possibili nebbie anche persistenti in alcune zone di pianura. Temperature generalmente stazionarie o in lieve aumento nelle massime. Minime stazionarie e comprese tra -1 e 2 °C in pianura, qualche grado in più sulle coste. Venti generalmente assenti o deboli orientali su pianure e Alpi, fino a moderati settentrionali su Liguria.

Da venerdì 23 febbraio

L’intensificarsi della bassa pressione sull’Italia e di un alta pressione sull’Europa centro-settentrionale potrebbe portare ad un week-end perturbato con nevicate fino a bassa quota nella giornata di venerdì. Poi da domenica un nuovo impulso proveniente direttamente dalla Russia polare potrebbe portare aria molto fredda , per quella che potrebbe essere l’ondata di gelo più importante di questo inverno. I dettagli dell’evoluzione li vedremo nei prossimi aggiornamenti.

La 7ª Giornata della meteorologia sul tema “Siccità ed alluvioni arrivano da lontano: viaggio nel clima che cambia”, che si terrà a Busca il 10 marzo.

