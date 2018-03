Meteo: week-end e inizio settimana con neve e gelo

L’area di bassa pressione insiste ancora la sua azione sul Mediterraneo centrale e, unita all’alta pressione in formazione sulla Scandinavia, continua a far affluire aria più fredda da Est. Nel week-end avremo maltempo con piogge e nevicate diffuse, poi aria molto fredda arriverà da domenica dalla Russia polare, con giornate di ghiaccio che però non saranno perturbate.

Al Nord-Ovest avremo questa situazione

Oggi venerdì 23 e domani sabato 24 febbraio

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse soprattutto domani. Nevicate su Alpi e Valle d’Aosta, fino a bassa quota sul Cuneese, Astigiano e zone interne della Liguria; pioggia con possibilità di mista a neve sulle restanti zone di pianura e Liguria. Domani intensificazione delle precipitazioni ma anche temporaneo aumento termico per correnti sciroccali più miti, per cui la neve sarà gradualmente relegata alle zone montuose. In pianura gli accumuli varieranno tra pochi cm e 15-20 cm delle pedemontane cuneesi. Pioggia altrove. Temperature con poca escursione diurna , con lieve aumento domani. Valori compresi tra 0/4 °C (4/9 °C sulle coste) oggi, domani in generale 1-2 C° in più. Venti generalmente assenti o deboli sulle pianure, fino a forti da Nord su Liguria centrale, moderati oggi orientali su Alpi.

Domenica 25 febbraio

Ancora generalmente nuvoloso o molto nuvoloso con residue deboli precipitazioni soprattutto su alpi e Cuneese, nuovamente nevose fino a bassa quota per l’entrata di aria molto fredda dalla Russia. Temperature in calo ma a partire dal pomeriggio, con valori già sotto 0 nella serata. Venti generalmente deboli orientali su pianure, insistono i rinforzi da nord su Liguria centrale.

Da lunedì 26 febbraio

Condizioni di stabilità, ma associate ad un afflusso di aria molto fredda che almeno fino a mercoledì manterrà temperature minime in pianura attorno -10 °C (fino a -15 °C dove ci sarà neve al suolo e assenza di vento, localmente ancora più basse in caso di cielo sereno), massime che a stento saliranno oltre lo 0 se non sulle coste liguri. Giovedì una nuova perturbazione potrebbe poi portare nuove nevicate abbondanti in pianura, ma per questo attendiamo conferme dai prossimi aggiornamenti.

Previsioni locali per Alba: www.datameteo.com/meteo/meteo_Alba

Previsioni per il Nord-Ovest: http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Piemonte

Segnaliamo la 7° Giornata della Meteorologia 2018 sul tema “Siccità ed alluvioni arrivano da lontano: viaggio nel clima che cambia”, che si terrà a Busca il 10 marzo 2018.

Nel grafico la previsione della neve che cadrà domani mattina