Musica e arte nella Cantina comunale di La Morra: Simona Colonna presenta Folli e folletti

CONCERTO Musica e arte, musica e immagini, musica e storie autentiche di Langhe e Roero. Questo è il tratto distintivo dell’ultimo lavoro discografico di Simona Colonna, questa è la via di colloquio tra le diverse forme artistiche voluta dalla Cantina comunale di La Morra come fil rouge di una nuova serie di eventi, gli Appuntamenti in cantina.

E così il connubio tra la musicista e cantante baldisserese e il polo culturale di Langa è quasi inevitabile. Tanto che giovedì 22 febbraio alle 21 si concretizzerà in un concerto. L’ultimo degli Appuntamenti in cantina avrà quindi come protagonista la straordinaria voce di Simona Colonna e il suono morbido e rotondo del suo violoncello Chisciotte, ma, a sottolineare lo stretto legame tra le arti, ci saranno anche un quadro di Giancarlo Giordano, l’autore della copertina del cd Folli e folletti, e alcune sculture di Marina Pepino.



L’ingresso sarà libero.