ALBA Il Carnevale mussottese, organizzato dal circolo Acli Luigi Maiolo con il patrocinio della città di Alba e con la collaborazione di Monsù Plaireu, Madama Sarda e la Banda Mussotti, giunge quest’anno all’ottantesima edizione.

I festeggiamenti prenderanno il via sabato 10 febbraio, alle ore 18, con la celebrazione della Messa di inizio Carnevale e di ringraziamento in parrocchia; alle ore 19.30 nel salone parrocchiale il rinfresco celebrativo degli ottanta anni del Carnevale mussottese con ricco buffet allestito dal catering La colomba. Per partecipare occorre prenotarsi entro mercoledì 7 al 334-33.11.927 (Maria Rosa) o al circolo. Domenica 11 a partire dalle 14 presso il piazzale del centro sportivo Renzo Saglietti è in programma la gran festa di Carnevale con il Monocirco e le sue attrazioni di equilibrismo, giocoleria e magia per grandi e piccini. Alle 16 sarà distribuita la polenta solidale, il cui ricavato verrà devoluto alle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto.

Martedì 13 a partire dalle 14.15, presso il piazzale del centro sportivo Renzo Saglietti, si svolgerà il Carnevale dei bambini, un pomeriggio ricco di allegria, musica e divertimento animato dai ragazzi dell’associazione Ragazzi del Roero, con balli di gruppo, giochi musicali e tante altre sorprese.

A seguire il mago Bingo presenterà il Bingo horror show. Alle 16.15 sarà nuovamente distribuita la polenta solidale. Per le mamme, i papà e i nonni pizza offerta dal panificio Carlo Sottero, panetteria Dolce e salato di Alice Moraglio, panetteria Livio Montaldo, Antico forno donna Luigia e bugie offerte da Cioccolateria fratelli Marolo. <EM>Sabato 17, alle 20.45, presso il salone parrocchiale la super china di Carnevale con oltre 500 premi.

In caso di maltempo il programma potrebbe subire delle variazioni, specie per gli appuntamenti previsti all’aperto. Gli organizzatori consigliano di rimanere aggiornati sul programma visitando la pagina Facebook del circolo Acli Luigi Maiolo.

Durante tutto il periodo del Carnevale si potranno acquistare i biglietti della lotteria; l’estrazione avverrà domenica 18 febbraio alle ore 17 nella sede del circolo.

Bruna Bonino