Pauroso incidente a Neive: autoarticolato finisce in una vigna

NEIVE Un camion è uscito di strada nel tratto di provinciale che da Neive scende verso Baraccone di Castagnito. L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo, per cause in corso d’accertamento, circa 100 metri prima della curva della cantina Francone in cui, il 31 gennaio, avvennero ben 4 incidenti nel giro di una manciata di ore.

Fin dal mattino le condizioni meteo sono difficili in tutta la zona: pioggia mista a neve cade da ore, rendendo il manto stradale particolarmente viscido.

Non si hanno in questo momento notizie certe sulla salute dell’autista del mezzo, che sembra sia stato sbalzato fuori dalla cabina di guida. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia municipale neivese.

Ecco, qui sotto, alcune foto dell’incidente, gentilmente inviateci da un’affezionata lettrice di Gazzetta d’Alba.

In un primo momento la strada è stata chiusa al traffico, al momento in cui scriviamo è stato ripristinato il senso unico alternato, in attesa che arrivi da Cuneo la gru adatta per rimuovere l’autoarticolato dalla vigna dove era finito. L’operazione di sgombero dovrebbe durare circa tre ore e, in quell’intervallo di tempo, l’arteria stradale verrà chiusa, per consentire ai mezzi di soccorso maggiori libertà di manovra.

v.p.