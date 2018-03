Pera Madernassa da esportazione grazie a molti nuovi prodotti

FRUTTICOLTURA Si è conclusa venerdì 9 febbraio l’esposizione Fruitlogistica di Berlino, alla quale ha partecipato anche il consorzio di valorizzazione della pera Madernassa. «Questa manifestazione è un’ottima occasione per far conoscere anche agli stranieri le bontà del Roero. Non solo la pera Madernassa, ma anche le nocciole e i vini hanno riscosso un grande successo tra i visitatori. I contatti sono stati numerosi, in particolare con Corea, Stati Uniti, Germania, Israele e Tunisia», spiega l’assessore all’agricoltura del Comune di Guarene Armando Accossato.

È stata un’occasione impoportante per promuovere i prodotti già inclusi nel consorzio e quelli nuovi, lanciati proprio in occasione dell’esposizione tedesca. Spiega Accossato: «Oltre al prodotto fresco abbiamo proposto anche numerosi lavorati, più semplici da esportare. Tra i nostri prodotti ci sono le pere sottovuoto, il Maderé (sidro a base di pera Madernassa), le confetture, le nuove caramelle gelée e molti altri. Ha riscosso anche un grande successo la Madernocciola, la crema spalmabile a base di pera e nocciola, che è già stata esportata in Germania».

La partecipazione a Fruitlogistica è stata anche l’occasione per fare il punto della situazione sull’annata 2017. «La produzione è stata ridotta a causa delle gelate primaverili e la resa è scesa al 60% del quantitativo solito, con una produzione di circa 6mila quintali di pere. Nonostante questo la qualità è stata ottima e la siccità dell’estate ha permesso di ottenere un frutto molto dolce», spiega Accossato. Ci sono ottime notizie anche per quanto riguarda la vendita. «Abbiamo riscontrato un incremento della domanda. Quest’anno, infatti, già alla fine dell’anno avevamo venduto tutto il prodotto raccolto nel 2017», conclude l’assessore Accossato.

Alessia M. Alloesio