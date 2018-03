Regine in scena, sabato 17 febbraio a Monforte, con il Teatro di tela

MONFORTE La rassegna Monforteatro, curata dalla compagnia Coincidenze, è in programma per oggi, sabato 17 febbraio, alle 21: al Comunale il Teatro di tela di Alba metterà in scena, con Michela Fattorin, Regine, scritto e diretto da Massimo Di Michele, che si è ispirato al Maria Stuarda di Shiller. «Una storia autentica, di dimensione umana profonda, dove emerge l’immane solitudine di Elisabetta e Maria, donne inermi di fronte al loro destino», come spiega l’interprete. L’ingresso è gratuito.

g.a.