Sabato 24 l’Ecomuseo delle rocche premia il concorso Le storie di Ro&Rino

ECOMUSEO DELLE ROCCHE Se è vero che il 2017 per l’ente ecomuseale roerino ha rappresentato un anno da record, il 2018 si annuncia con i migliori presupposti per eguagliarlo.

Si è appena concluso il concorso, promosso dall’ente montatese, per le scuole secondarie di primo grado di Langhe e Roero, “Le storie (a fumetti) di Ro&Rino”, in cui i ragazzi erano chiamati ad ideare e disegnare una storia. 178 i lavori consegnati per un totale di 9 istituti comprensivi e 302 alunni coinvolti.

La premiazione sarà sabato 24 febbraio (alle ore 16, sede espositiva palazzo banca d’Alba di via Cavour). Tre i premi, due di 500 euro, per la storia più originale e per la qualità formale del disegno; uno di mille per il lavoro ritenuto più completo e coerente. Nella stessa circostanza, verrà conferito un premio fuori concorso allo striscione di 15 metri realizzato dai ragazzi del centro diurno “Il principe ranocchio” di Canale.