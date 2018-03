SAN DAMIANO Sabato 24 febbraio, alle 10.30, nel foro boario, si terrà l’incontro “La salute è… movimento”, corsi di attività fisica adattata per gli ultracinquantenni. Si tratta di corsi per persone over 50 a basso livello di rischio (obesi, ipertesi, sedentari, ecc) e per soggetti con artrosi over 65 ma anche gruppi di cammino. I corsi sono tenuti da laureati in scienze motorie mentre i gruppi di cammino sono condotti da operatori dell’Asl di Asti.

e.c.