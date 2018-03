Si inaugura a Dogliani “Panchina degli innamorati (della lettura)”

DOGLIANI Sabato inaugurazione della nuova opera di Beppe Leardi con uno speed date di letture

L’occasione è la settimana di san Valentino, che la biblioteca Luigi Einaudi e il Comune colgono – sabato 17 febbraio alle 16.30 – per inaugurare la “Panchina degli innamorati (della lettura)” realizzata e donata alla biblioteca dalle abili mani di Beppe Leardi, l’autore che, insieme a Maria Tarditi, scrisse Niente per caso. Il manufatto in legno sarà sistemato nel giardino a fianco della biblioteca e sarà provvisto di un cassetto in cui le persone potranno condividere su un quaderno le loro frasi preferite o i loro pensieri.

La biblioteca civica ha pensato a uno speed date letterario, un pomeriggio in cui i libri e la lettura offriranno il pretesto per fare conoscenza e parlare. Uno speed date è appunto un gioco sulle affinità letterarie dedicato agli amanti dei libri.

A Dogliani, il 17 febbraio, tutti avranno cinque minuti per presentarsi e suggerire il proprio libro del cuore. Non c’è nessun’altra regola, se non quella di promuovere il testo che ha regalato emozioni e condividerlo con il prossimo.

A fianco della panchina saranno allestiti alcuni tavolini, in modo che i partecipanti possano sedersi a coppie raccontandosi il proprio romanzo preferito per poi scambiarsi di tavolo a rotazione, in modo che tutti i partecipanti si conoscano, per un periodo limitato a cinque minuti a incontro. Ciascun partecipante porterà con sé il libro preferito che verrà votato da tutti.

Al termine i libri che otterranno maggiori consensi saranno premiati con un cofanetto di volumi contrassegnati dal logo “Innamorati della lettura”. «L’iniziativa», spiega il sindaco di Dogliani, Franco Paruzzo, «favorisce la narrazione e quindi lo spirito di lettura dei libri, aiuta la conoscenza tra persone che forse non si sarebbero mai incontrate: magari da una conoscenza letteraria potrà sbocciare anche un’amicizia!».

La partecipazione è gratuita, non ci sono limiti di età: le iscrizioni si raccolgono alla biblioteca Einaudi (telefono 0173-70.210 o sulla pagina Facebook della biblioteca). Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo a base di Dogliani.