Telecamere di Rai Uno ad Alba per la vicenda del medico accusato di molestie

ALBA È andato in onda questa mattina, martedì 20 febbraio, nel programma di Rai Uno “Storie Italiane”, il servizio dedicato al caso del medico albese M.S., agli arresti domiciliari per l’accusa di atti di violenza sessuale a danno di almeno tre pazienti.

Le donne hanno sporto querela ai carabinieri e i fatti si sarebbero verificati tra il 2012 e il 2016 sotto effetto di ipnosi.

Le telecamere del programma condotto da Eleonora Daniele hanno fatto tappa ad Alba nella giornata di ieri e hanno raccolto diverse testimonianze.

A volto nascosto, ha parlato la moglie del dottore: «Sostengo mio marito, dal momento che ci troviamo di fronte a una grande montatura».

Stupita delle accuse la segretaria del suo studio medico: «Abbiamo appreso la notizia dai giornali, proprio come tutti: il dottor M.S. è una bravissima persona».

A sostegno del professionista, che lavorava anche per l’Asl Cn2, si è poi espresso un collega, sempre a volto nascosto: «Conosco M.S. da vent’anni e so per certo che non pratica l’ipnosi. Sono io stesso ipnotista e posso dire che le accuse di violenza sono infondate: anche durante la pratica, la persona resta sempre cosciente ed è impossibile compiere atti contro la sua volontà. Ora spetta agli inquirenti valutare quanto accaduto», ha affermato.

Il video sarà disponibile da domani sulla piattaforma Rai Replay.

Francesca Pinaffo