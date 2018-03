Tre giovani denunciati per ricettazione di un auto rubata a Guarene

ASTI Nella nottata tra martedì 13 e mercoledì 14 febbraio tre giovani pregiudicati residenti ad Asti (un’italiana 27enne, un marocchino e un albanese entrambi 22enni) sono stati sorpresi a transitare per il centro di Asti a bordo di una Toyota Yaris asportata a Guarene due giorni fa nel corso di un furto in abitazione; alla vista di una pattuglia di Carabinieri l’autista effettuava alcune manovre che insospettivano i militari. Il mezzo veniva bloccato e i militari riscontravano che era rubato dalla banca dati delle forze di polizia. I tre soggetti venivano accompagnati in caserma per le procedure di rito e deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.