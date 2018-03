Unione collinare: servizi decentrati e sede più ampia

MONFORTE Ampliamento della sede di Monforte, allestimento della sede operativa del corpo di Polizia locale presso il Municipio di Grinzane Cavour e realizzazione di una sede decentrata del servizio di urbanistica ed edilizia privata presso il Comune di Roddi: il 2018 è un anno importante per l’unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo. Rifacendosi alla delibera del 12 ottobre scorso, in cui furono accolte le richieste relative alle tre proposte sopra citate, nell’ultima riunione, svoltasi pochi giorni fa, l’ente collinare ha deliberato di realizzarle. Un passo importante per confermare come l’unione dei Comuni voglia essere vicina al territorio per offrire servizi sempre più competitivi ai cittadini.

Per l’ampliamento della sede, presso il Municipio di Monforte, le spese saranno suddivise tra l’unione (adeguamento impianto elettrico, termico, idraulico, cablaggi, realizzazione tramezzi) e l’ente proprietario dell’edificio, ossia il Comune che provvederà alla manutenzione straordinaria. Per quanto riguarda l’allestimento della sede operativa del servizio di Polizia locale, in Municipio a Grinzane Cavour verranno attivati gli uffici per i vari servizi, mentre nella sede dell’unione a Monforte il comandante o il vice saranno presenti uno o due giorni la settimana, al fine di garantire la costante collaborazione con gli amministratori, i responsabili di area e l’utenza.

Infine, la sede decentrata del servizio di urbanistica ed edilizia privata a Roddi garantirà il servizio ai residenti nei Comuni di Roddi, Verduno, Grinzane Cavour, Sinio e Castiglione Falletto. Alla sede centrale di Monforte si potranno rivolgere invece i cittadini di Monforte, Barolo, Monchiero, Roddino e Novello.

Le spese per gli allestimenti delle sedi decentrate (adeguamento impianto elettrico, termico, idraulico, cablaggi, realizzazione tramezzi) saranno a carico dell’ente proprietario dei locali, mentre le spese per l’acquisto di computer e materiale informatico e quelle di gestione (luce, acqua, riscaldamento, pulizia sede e scale) saranno a carico dell’unione collinare.

Commenta il presidente dell’unione Roberto Passone, sindaco di Novello: «Come unione dei Comuni stiamo crescendo sotto due punti di vista: a favore di ogni singolo Comune aderente e nella sinergia dei servizi che si è venuta a creare. Lavoriamo in forma associata per stare vicini al territorio».

Prosegue Passone: «Le tre novità del 2018 hanno tutte una loro logica: la sede della Polizia locale per migliorare e razionalizzare i servizi nella zona di competenza, anche in ottica dell’apertura del vicino nuovo ospedale per affrontare al meglio le eventuali criticità a livello di viabilità e sicurezza. Per il servizio urbanistica ed edilizia stiamo valutando un Piano regolatore che vada bene per tutti i Comuni, in base alle linee-guida dell’Unesco. E, infine, l’ampliamento della sede di Monforte, a conferma dell’importanza della sede storica in un centro attivo e vivo».

E il bilancio dei lavori è positivo: «L’unione funziona: nel 2017 abbiamo ottenuto il secondo finanziamento più alto da parte della Regione nella classifica riservata alle funzioni associate: 108.500 euro, che utilizziamo per i servizi e le attività e che permettono di abbattere i costi a carico dei Comuni, in nome dell’economia di scala».

