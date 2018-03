È stato arrestato il vandalo che ha devastato viale Masera e il distributore Erg

ALBA È stato arrestato il vandalo che la notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio ha causato ingentissimi danni al distributore Erg di via Ognissanti, tra la rotonda delle vigne e il cimitero, e ha devastato arredi urbani, portabiciclette e fioriere in viale Masera.

L’allarme è stato dato al 112 nella notte da alcuni abitanti della zona, che avevano notato gli atti vandalici. Sul posto sono state indirizzate tre pattuglie in forze alla Compagnia Carabinieri di Alba, una delle quali è riuscita a individuare l’uomo mentre stava cercando di forzare la portiera di un’auto. Non riuscendovi, l’uomo ha preso a colpire la vettura, rompendone uno specchietto, quindi ha tentato di fuggire a piedi, ma i militari sono riusciti a fermarlo, nonostante avesse opposto resistenza. Nel frattempo sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il distributore, dal quale la benzina usciva a fiotti.

Mentre l’uomo veniva accompagnato in caserma a bordo di una gazzella, altri Carabinieri hanno effettuato un sopralluogo in viale Masera individuando biciclette, portabici e fioriere ribaltati e sparsi in tutto il quartiere, come si vede dalle foto sotto.

In caserma è stato formalizzato l’arresto dell’uomo, un cuneese con precedenti di polizia, che è stato accusato di danneggiamento aggravato al distributore di carburante, tentato furto di auto e danneggiamento della stessa e di numerosi arredi urbani, capo d’accusa per il quale il Comune potrà decidere se costituirsi parte civile.

v.p.