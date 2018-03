Viaggio pastorale del Vescovo in Kenya: il racconto del terzo e quarto giorno

KENYA Prosegue il viaggio pastorale del Vescovo Marco Brunetti in Kenya. Ecco il racconto del terzo e quarto giorno nel paese africano.

TERZO GIORNO

Giovedì la sveglia è stata molto presto per poter partire alle 5 alla volta di Maikona; dopo circa 100 km di sterrato nel deserto siamo arrivati nella comunità dove i nostri missionari don Bartolomeo Venturino e don Paolo Tablino hanno mosso i primi prassi di evangelizzazione più di cinquant’anni fa. Con il missionario originario della Romania father Claudio (diocesi di Jasi) Il Vescovo ha benedetto la prima pietra della scuola in memoria di Padre Tablino; a seguire abbiamo celebrato l’Eucaristia con la comunità locale che attraverso balli, canti ci ha fatto sperimentare la gioia e la giovinezza della loro fede. Dopo il pranzo in parrocchia siamo partiti nel primo pomeriggio per North Horr sempre attraversando il deserto. Abbiamo fatto tappa intermedia a kallacha, una piccola comunità con una chiesa in pietra con all’interno, sulle pareti, tutta la storia della salvezza dipinta.

Arrivati a North Horr siamo stati accolti dai missionari Padre Hubert e Padre Antony (fidei donum tedeschi) con cui abbiamo cenato e condiviso in fraternità il dopocena.

QUARTO GIORNO

La giornata è iniziata con al comunità cristiana locale di North Horr alle 18.30. Dopo la colazione con i missionari abbiamo visitato la scuola parrocchiale, il dispensario e la casa delle suore salesiane. Interessante è stata la Chiesa di pietra, edificata dai missionari tedeschi, a pianta circolare con il Fonte battesimale a pianta ottagonale al centro. In quest parrocchia sono stati negli anni passati i nostri missionari, in particolare don Giovanni Rocca, don Pietro Pellerino e Padre Tablino.

Siamo poi ritornati a Maikona, fermandoci per un pranzo al sacco a Kallacha. Giunti a Maikona ci siamo fermati per la cena e il pernottamento.

don Andrea Chiesa