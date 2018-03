Viola l’obbligo di restare a casa a Bra, pregiudicato arrestato a Sanfrè

CRONACA Qualche notte fa a Sanfrè, una pattuglia dei Carabinieri di Sommariva Bosco aveva controllato un’autovettura e identificato di tutti i soggetti a bordo. Tra loro vi era anche G.R., ventunenne, di nazionalità albanese, pregiudicato nonché sottoposto alla misura di prevenzione della “sorveglianza speciale di pubblica sicurezza” che gli impone, tra l’altro, l’obbligo di rimanere nella sua casa, sita nel Comune di Bra, tra le 21 e le 7.

La violazione alle disposizioni del Tribunale ha comportato conseguenze giudiziarie per l’uomo poiché, quando i militari lo hanno riconosciuto, lo hanno tratto in arresto, appunto per la violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. In seguito, il magistrato della Procura di Asti ne ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio.