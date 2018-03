Acqua: la lettera delle associazioni comunali di Langhe e Roero

ALBA Unione montana alta Langa, Unione di comuni colline di Langa e del Barolo e Associazione comuni del Roero intervengono sul tema del servizio idrico integrato con un comunicato stampa che riportiamo qui di seguito.

L’Unione montana alta Langa, l’Unione dei comuni colline di Langa e del Barolo e l’Associazione dei comuni del Roero, in merito alle notizie apparse in questi giorni su vari giornali, a nome e per conto dei sindaci che abbiamo l’onore di rappresentare vogliamo solamente sottolineare come l’operato di tutti gli amministratori è improntato alla ricerca unica e incondizionata della migliore soluzione per i territori che amministriamo.

Siamo davanti a una sfida epocale che permetterà di ridisegnare il servizio idrico integrato su tutto il nostro territorio. È una sfida importante, ma a cui non ci sottraiamo, anzi a cui cerchiamo di dare tutto il nostro apporto in maniera propositiva.

Per la prima volta si è attivato un percorso inclusivo e partecipato in cui tutte le amministrazioni hanno la possibilità di intervenire per cercare di tutelare le esigenze locali inserendole in un quadro di sviluppo di più ampia scala.

Come sindaci ci siamo confrontati e continuiamo a confrontarci, laicamente senza pregiudiziali ideologiche o politiche.

Non siamo innamorati né di un sistema né di una società. Noi sindaci siamo solo fortemente innamorati dei nostri comuni e per questo abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere, con caparbietà, di avere tutti gli strumenti cognitivi necessari per poter prendere una decisione realmente utile e proficua per i nostri cittadini, il cui bene è l’unico faro che guida il nostro operato. Solo se pienamente informati potremmo fare una scelta seria e concreta, una scelta che solo così sarà veramente servizio della cittadinanza e del suo progresso

Unione montana alta Langa

Unione di comuni colline di Langa e del Barolo

Associazione comuni del Roero