Ai domiciliari un uomo che perseguitava da tempo la ex moglie

ALBA I militari della Compagnia di Alba hanno arrestato un cittadino romeno classe 1975 per atti persecutori nei confronti della ex moglie.

Quest’ultimo, già arrestato in passato per il medesimo motivo, non ha rispettato il divieto di ritorno nel comune di Neive impostogli dal Tribunale di Asti ove vive la propria ex consorte.

I carabinieri della Stazione di Neive, accortisi di quanto accaduto e della presenza dell’uomo nei luoghi vicini alla dimora abituale della vittima, su disposizione del Giudice per le indagini preliminari lo hanno tratto nuovamente in arresto mettendolo agli arresti domiciliari.