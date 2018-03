Alba: la nuova scuola media non è solo per i ragazzi

ALBA Partecipata, nonostante il clima siberiano, l’assemblea del quartiere Moretta corso Langhe. Nella serata di lunedì 26 febbraio, i residenti hanno affollato il centro anziani di via Rio Misureto. Assente il sindaco Maurizio Marello, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale sono intervenuti l’assessore ai lavori pubblici Alberto Gatto e l’assessore ai trasporti Rosanna Martini.

Principale oggetto di discussione fra cittadini e Amministrazione è stata la prossima apertura della nuova scuola media. I lavori sono in fase di completamento e l’assessore Gatto ha tenuto a precisare: «Siamo in attesa dell’esito delle ultime gare d’appalto che interessano impianto elettrico, idrico e serramenti. L’Amministrazione è in costante contatto con la principale ditta costruttrice, Franco Barberis, per vigilare sulla regolare prosecuzione dei lavori».

Il dirigente scolastico Bruno Bruna ha preso la parola per illustrare un progetto di quartiere che immagina la nuova scuola media come una “scuola di territorio”, in grado di offrire servizi non solo ai ragazzi. Mariagrazia Perrone, presidente di comitato, ha avanzato la richiesta di una biblioteca fruibile da tutti, che abbia sede nel nuovo edificio.

La discussione sui cambiamenti che interesseranno il quartiere ha incluso le osservazioni dell’assessore Martini. Quest’ultima ha reso nota alla cittadinanza l’intenzione di potenziare il servizio del trasporto pubblico (la proposta prevede un passaggio ogni quarto d’ora) per facilitare l’accesso dei ragazzi a scuola e sgravare le vie circostanti dal traffico.

«Ci appelliamo anche al buon senso dei genitori. Da parte del Comune c’è l’impegno a fornire percorsi e servizi adeguati che possano incoraggiare i ragazzi a spostarsi autonomamente, evitando così inutili viaggi in auto», commenta Martini.

Tra i lavori che avranno luogo nel quartiere, è stata ricordata la copertura della pista di pattinaggio del centro sportivo Paolo Brusco. Un intervento realizzato dalla Franco Barberis e che sarà effettuato dopo la conclusione della scuola media.

Alessio Degiorgis